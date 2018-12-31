Главный тренер сборной Швейцарии: Обычно, когда забиваешь четыре гола, должен выигрывать

Хоккей 31 декабря 2018 08:22 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер молодежной сборной Швейцарии Кристиан Вольвенд подвел итог поражения от России (4:7) на молодежном чемпионате мира в Канаде.

Швейцарцы вели в счете дважды, а также не реализовали два буллита подряд.

«Два буллита подряд? Я никогда раньше этого не видел, но я даже не знал, что их будет два. У нас украли два шанса забить, так что это было достаточно справедливо.

Я действительно никогда не сталкивался с этим, поэтому я спросил у Курашева, что мы будем делать. Но к тому времени Леманн забил уже два гола. У него была горячая клюшка — он также реализовал два буллита в товарищеских матчах, поэтому мы были уверены, что это правильный выбор. Увы, он не смог забить, потерял шайбу, а затем у нас была еще одна попытка, и тут уже Курашев не попал в сетку.

Мы выносим много положительного из этого матча. Мы забили четыре гола против одной из лучших команд. Обычно, когда забиваем четыре гола, мы должны выиграть. В целом, настроены довольно позитивно. Мы сыграли четыре игры подряд на высоком уровне, и три из них против главных хоккейных наций, так что идем в следующий раунд с большой уверенностью», - цитирует тренера Sport24.ru.

Швейцарцы потерпели третье поражение в четырех матчах группового этапа, однако попали в плей-офф.