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Хоккей31 декабря 2018 13:46Источник: КХЛАвтор: Гичунцев Артур

КХЛ объявила имена лучших хоккеистов недели

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Стали известны имена лучших хоккеистов КХЛ по итогам игровой недели в регулярном чемпионате.

«Лучшим вратарём признан Дэнни Тейлор («Сибирь»), в трёх матчах (в том числе двух гостевых) одержавший две победы, одну из них – на ноль.

Лучшим защитником признан Давид Рундблад (СКА), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и забросивший в них три шайбы.

Лучшим нападающим признан Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» М), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший 6 (4+2) очков.

Лучшим новичком признан нападающий Мартиньш Дзиеркалс («Динамо» Р), набравший в трех матчах 2 (1+1) очка», – говорится в заявлении КХЛ.

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