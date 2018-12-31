КХЛ объявила имена лучших хоккеистов недели

Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Стали известны имена лучших хоккеистов КХЛ по итогам игровой недели в регулярном чемпионате.
«Лучшим вратарём признан Дэнни Тейлор («Сибирь»), в трёх матчах (в том числе двух гостевых) одержавший две победы, одну из них – на ноль.
Лучшим защитником признан Давид Рундблад (СКА), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и забросивший в них три шайбы.
Лучшим нападающим признан Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» М), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший 6 (4+2) очков.
Лучшим новичком признан нападающий Мартиньш Дзиеркалс («Динамо» Р), набравший в трех матчах 2 (1+1) очка», – говорится в заявлении КХЛ.