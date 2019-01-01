Сборная России обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира - Советский спорт
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Хоккей01 января 2019 06:38Источник: «Советский спорт»

Сборная России обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная России одержала победу над командой Канады в  рамках группового этапа чемпионата мира 2019 года.

Россияне победили канадцев со счетом 2:1.

В составе сборной России голами отметились Григорий Денисенко и Павел Шэн. У канадцев единственную шайбу забросил Коди Гласс, который открыл счет в матче.

Таким образом, сборная России одержала волевую победу и заняла первое место в группе A. Ранее подопечные Валерия Брагина победили команды Дании, Чехии и Швеции. 3 января россияне сыграют против словаков в четвертьфинале чемпионата мира.

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