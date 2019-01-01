Сборная США обыграла Финляндию на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная США одержала победу над командой Финляндии в рамках группового этапа чемпионата мира 2019 года.
Американцы победили финнов со счетом 4:1.
В составе сборной США голами отметились Джейсон Робертсон, Райан Пилинг и дважды Тайлер Мэдден. Единственную шайбу в составе сборной Финляндии на свой счет записал Ессе Юленен.
Таким образом, сборная США заняла второе место в группе B, уступив только шведам.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная России сыграет с командой Словакии, шведы встретятся со швейцарцами, канадцы - с финнами, американцы - с чехами. Все встречи пройдут в ночь на 3 января.