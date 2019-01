"Бостон" обыграл "Чикаго" в "Зимней классике" НХЛ

Игра прошла на стадионе Университета Нотр-Дам недалеко от Чикаго.

«Чикаго» дважды выходил вперед по ходу матча, однако «Бостон» в обоих случаях отыгрался, а в третьем периоде забросил в ворота соперника две безответные шайбы.

Boston's #WinterClassic win marked the 12th time in 26 outdoor games that a team has overcome a deficit to win.



45% of games contested in 2018-19 have been comeback wins (275 of 612 GP). #NHLStats pic.twitter.com/75LMlJ7024