Центрфорварду "Филадельфии", ранее игравшему в КХЛ, грозит 5-летний условный срок за покупку кокаина

Хоккей 02 января 2019 09:02 Источник: Reuters Автор: Спирин Дмитрий

Нападающему «Филадельфии» Йори Лехтеря предъявлено обвинение в покупке наркотиков в Финляндии, сообщает агентство Reuters.

Судебное слушание по этому делу, на котором сам хоккеист не присутствовал, прошло 1 января.

Утверждается, что 31-летний игрок приобрел в ночных клубах города Тампере восемь граммов кокаина в период с июня по июль 2018 года.

Сторона обвинения требует назначить для Лехтеря пятилетний условный срок в качестве наказания.

В сентябре 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значились 23 человека.

Сам игрок по-прежнему не признает себя виновным.

Ранее Йори Лехтеря защищал цвета "Сент-Луиса", а в КХЛ играл за "Сибирь" и ярославский "Локомотив".