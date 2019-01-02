Центрфорварду "Филадельфии", ранее игравшему в КХЛ, грозит 5-летний условный срок за покупку кокаина

Нападающему «Филадельфии» Йори Лехтеря предъявлено обвинение в покупке наркотиков в Финляндии, сообщает агентство Reuters.
Судебное слушание по этому делу, на котором сам хоккеист не присутствовал, прошло 1 января.
Утверждается, что 31-летний игрок приобрел в ночных клубах города Тампере восемь граммов кокаина в период с июня по июль 2018 года.
Сторона обвинения требует назначить для Лехтеря пятилетний условный срок в качестве наказания.
В сентябре 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значились 23 человека.
Сам игрок по-прежнему не признает себя виновным.
Ранее Йори Лехтеря защищал цвета "Сент-Луиса", а в КХЛ играл за "Сибирь" и ярославский "Локомотив".