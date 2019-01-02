Эли Толванен: У Канады всегда лучшая команда и лучшие игроки, но им не нравится, когда их бьют

Хоккей 02 января 2019 12:31 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий молодежной сборной Финляндии Эели Толванен поделился ожиданиями от четвертьфинала молодежного чемпионата мира, в котором его команда сыграет с Канадой.

- У Канады всегда лучшая команда и лучшие игроки. Но я думаю, что против Канады нам нужно просто играть усердно и стараться изо всех сил, идти на лед и сражаться. Им не нравится, когда их бьют. Это будет хорошая игра, - цитирует Толванена Sport24.ru.

Четвертьфинальные матчи МЧМ-2019 (США - Чехия, Швеция - Швейцария, Словакия - Россия) будут сыграны 3 января.