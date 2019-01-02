«Металлург» и «Трактор» выступили с совместным заявлением по поводу трагедии в Магнитогорске - Советский спорт
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Хоккей02 января 2019 14:34Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

«Металлург» и «Трактор» выступили с совместным заявлением по поводу трагедии в Магнитогорске

Хоккейные клубы «Металлург» и «Трактор» выступили с совместным заявлением по поводу трагедии в Магнитогорске.

«Уважаемые болельщики! 2 января в Челябинской области объявлен днем траура по погибшим в магнитогорской трагедии 31 декабря. Это наша общая утрата и шрам на сердце, который останется с нами на всю жизнь.

Случившееся не оставило безучастным никого, и сейчас досуг – последнее, о чем мы думаем. Тем не менее, перенести запланированные игры и изменить календарь не представляется возможным.

Хоккейные клубы «Трактор» и «Металлург» приняли совместное решение начать первые домашние встречи года с минуты молчания, не проводить праздничных шоу-программ. «Трактор» всю домашнюю серию матчей проведет с траурными повязками», – сообщают пресс-службы обоих клубов.

Напомним, первым соперником «Трактора» в 2019 году станет хабаровский «Амур». Игра состоится 4 января, а Металлург» на следующий день примет «Торпедо».

#кхл#хк металлург магнитогорск#хк трактор
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