Хоккей 02 января 2019 14:34 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Хоккейные клубы «Металлург» и «Трактор» выступили с совместным заявлением по поводу трагедии в Магнитогорске.

«Уважаемые болельщики! 2 января в Челябинской области объявлен днем траура по погибшим в магнитогорской трагедии 31 декабря. Это наша общая утрата и шрам на сердце, который останется с нами на всю жизнь.

Случившееся не оставило безучастным никого, и сейчас досуг – последнее, о чем мы думаем. Тем не менее, перенести запланированные игры и изменить календарь не представляется возможным.

Хоккейные клубы «Трактор» и «Металлург» приняли совместное решение начать первые домашние встречи года с минуты молчания, не проводить праздничных шоу-программ. «Трактор» всю домашнюю серию матчей проведет с траурными повязками», – сообщают пресс-службы обоих клубов.

Напомним, первым соперником «Трактора» в 2019 году станет хабаровский «Амур». Игра состоится 4 января, а Металлург» на следующий день примет «Торпедо».