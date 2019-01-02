Пятеро россиян вошли в топ-100 вратарей в истории НХЛ по версии The Hockey News - Советский спорт
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Хоккей02 января 2019 15:13Источник: The Hockey News

Пятеро россиян вошли в топ-100 вратарей в истории НХЛ по версии The Hockey News

Пять российских вратарей вошли в сотню лучших голкиперов за всю историю Национальной хоккейной лиги по версии журнала The Hockey News.

Лучшим среди россиян стал вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, занявший 46-е месте. На 56-й строчке расположился Евгений Набоков, а на 58-й – Николай Хабибулин. Еще двое россиян оказались в конце сотни – Илья Брызгалов (92-е место) и Семен Варламов (95)

Первые четыре места в рейтинге заняли канадцы Терри Савчук, Патрик Руа, Мартин Бродо и Жак Плант, а пятым стал чех Доминик Гашек.

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