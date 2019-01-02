Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ-2019 - Советский спорт
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Хоккей02 января 2019 19:36Источник: «Советский спорт»

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ-2019

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не примет участия в Матче всех звезд НХЛ-2019, об этом сообщил журналист официального сайта НХЛ Майк Фогель.

«Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проинформировал НХЛ, что он пропустит Матч всех звезд НХЛ-2019, предпочтя воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф», – написал Фогель в твиттере.

Овечкин в текущем сезоне принял участие в 38 играх НХЛ, в которых набрал 45 (29 голов + 16 передач) очков.

Напомним, Матч всех звезд НХЛ состоится 26 января и пройдет в Сан-Хосе.

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