Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ-2019

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не примет участия в Матче всех звезд НХЛ-2019, об этом сообщил журналист официального сайта НХЛ Майк Фогель.

«Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проинформировал НХЛ, что он пропустит Матч всех звезд НХЛ-2019, предпочтя воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф», – написал Фогель в твиттере.

#Caps captain Alex Ovechkin has informed the NHL that he will miss the 2019 NHL All-Star Game in San Jose, preferring to take full advantage of the adjoining bye week to recuperate and get ready for the second half of the season and the playoff push.