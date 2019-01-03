Сборная Финляндии обыграла Канаду и вышла в полуфинал МЧМ-2019

Хоккей 03 января 2019 05:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Сборная Финляндии добыла сенсационную победу над Канадой в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира-2019.

Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу финнов.

Североамериканцы вышли вперед на 22-й минуте после гола Иэна Митчелла. Финны отыгрались за 47 секунд до конца основного времени - Алекси Хепониеми подставил конек и стал автором курьезной шайбы.

В полуфинале сборная Финляндии сыграет с командой Швейцарии, которая выбила из борьбы шведов.