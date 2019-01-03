Сборная Финляндии обыграла Канаду и вышла в полуфинал МЧМ-2019 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей03 января 2019 05:29Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Сборная Финляндии обыграла Канаду и вышла в полуфинал МЧМ-2019

Сборная Финляндии добыла сенсационную победу над Канадой в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира-2019.

Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу финнов.

Североамериканцы вышли вперед на 22-й минуте после гола Иэна Митчелла. Финны отыгрались за 47 секунд до конца основного времени - Алекси Хепониеми подставил конек и стал автором курьезной шайбы.

В полуфинале сборная Финляндии сыграет с командой Швейцарии, которая выбила из борьбы шведов.

#молодежная сборная канады по хоккею#молодежная сборная финляндии по хоккею#мчм-2019
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта