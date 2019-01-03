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Хоккей03 января 2019 10:29Источник: «Газета.Ru»Автор: Спирин Дмитрий

Майкл Дипьетро: Мы чувствуем, что подвели Канаду

Голкипер молодежной сборной Канады Майкл Дипьетро прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале домашнего молодежного чемпионата мира с Финляндией.

«Сегодня мы не выиграли. Никому никогда не нравится проигрывать. Это то, о чем приходится думать и сожалеть. Мы чувствуем, что подвели Канаду», - цитирует хоккеиста журналист TSN Марк Мастерс.

Дипьетро также отметил, что крики болельщиков с трибун было здорово слышать. В то же время он признался, что победа в итоге была бы намного важнее, сообщает "Газета.ру".

#дипьетро майкл#молодежная сборная канады по хоккею#мчм-2019
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