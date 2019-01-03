Майкл Дипьетро: Мы чувствуем, что подвели Канаду

Хоккей 03 января 2019 10:29 Источник: «Газета.Ru» Автор: Спирин Дмитрий

Голкипер молодежной сборной Канады Майкл Дипьетро прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале домашнего молодежного чемпионата мира с Финляндией.

«Сегодня мы не выиграли. Никому никогда не нравится проигрывать. Это то, о чем приходится думать и сожалеть. Мы чувствуем, что подвели Канаду», - цитирует хоккеиста журналист TSN Марк Мастерс.

Дипьетро также отметил, что крики болельщиков с трибун было здорово слышать. В то же время он признался, что победа в итоге была бы намного важнее, сообщает "Газета.ру".