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Хоккей03 января 2019 12:50Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Майк Бэбкок: Не знаю, сможет ли Андерсен вернуться в строй после одной тренировки

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок не смог назвать сроки возвращения голкипера «Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена.

- О Фредди никаких новостей нет. Он не тренировался, так что завтра мы его не увидим. Затем у нас будет тренировочный день. Не знаю, сможет ли он вернуться в строй после одной тренировки. Хотя он выходит на лед каждый день и занимается. Чувствует себя он довольно хорошо, но я его не спрашивал. Когда мне скажут, что он готов, тогда я и узнаю, - приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Андерсен, продолжающий восстанавливаться от травмы паха, не принимал участие в полноценной тренировке «Торонто» в среду, но катался в полной экипировке и отражал броски.

Голкипер не играл с 22 декабря, когда он сделал 25 сэйвов в матче против «Рейнджерс» (5:3).

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