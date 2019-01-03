Майк Бэбкок: Сейчас у Спаркса появилась возможность показать свои способности

Хоккей 03 января 2019 13:43 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок надеется, что пока основной голкипер «Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен травмирован, 25-летний Гаррет Спаркс наберет больше уверенности.

- Для меня это процесс. Быть резервным вратарем трудно психологически. На этой позиции играет много ветеранов. Молодежи не так много, потому что это трудно морально. Сейчас у него появилась возможность показать свои способности. Наверное, все к этому стремятся. Ты всю жизнь готовишь себя к шансу, и, конечно, хочешь проявить себя, когда он появляется. Это вызов. Самое сложное в профессиональном спорте - это уверенность, но она необходима, - приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Андерсен продолжает восстанавливаться от травмы паха и не сыграет в матче против «Миннесоты». Датский голкипер не играл с 22 декабря, когда он сделал 25 сэйвов в матче против «Рейнджерс» (5:3).