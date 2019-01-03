«Адмирал» на выезде переиграл «Куньлунь»

Хоккей 03 января 2019 16:44 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Куньлуня» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3

В составе китайской команды заброшенными шайбами отличились Сэм Лофквист (10-я минута) и Олли Палола (40). У гостей отличились Константин Глазачев (23), Денис Вихарев (26) и Василий Стрельцов (27).

После этой победы «Адмирал», набрав 27 очков, располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе 39 баллов, занимает девятую строчку.

В следующем матче команды вновь сыграют между собой.