Сергей Светлов – о матче с «Куньлунем»: Довольно хорошее начало в новом году - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей03 января 2019 18:41Источник: ХК «Адмирал»

Сергей Светлов – о матче с «Куньлунем»: Довольно хорошее начало в новом году

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2).

- Сегодня была интересная игра. Соперник очень мощно начал, владел преимуществом, забил гол. Во втором периоде мы стали действовать активней, использовали нашу ближнюю скамейку, удачно провели несколько смен, поймали соперника на ошибках, забили три гола. Жаль, что пропустили в самой концовке второго отрезка. В третьем периоде немного перестроили состав и дотерпели до конца игры. Довольно хорошее начало в новом году. Я доволен игрой и результатом, - приводит слова специалиста пресс-служба дальневосточной команды.

#кхл#хк куньлунь ред стар#хк адмирал#светлов сергей
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта