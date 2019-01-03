Сергей Светлов – о матче с «Куньлунем»: Довольно хорошее начало в новом году

Хоккей 03 января 2019 18:41 Источник: ХК «Адмирал»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2).

- Сегодня была интересная игра. Соперник очень мощно начал, владел преимуществом, забил гол. Во втором периоде мы стали действовать активней, использовали нашу ближнюю скамейку, удачно провели несколько смен, поймали соперника на ошибках, забили три гола. Жаль, что пропустили в самой концовке второго отрезка. В третьем периоде немного перестроили состав и дотерпели до конца игры. Довольно хорошее начало в новом году. Я доволен игрой и результатом, - приводит слова специалиста пресс-служба дальневосточной команды.