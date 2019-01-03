«Барыс» одержал волевую победу в матче со «Спартаком»

Хоккей 03 января 2019 19:23 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» уступил астанинскому «Барысу» со счетом 2:3.

У победителей встречи голами отметились Кевин Даллман (34-я минута), Роман Старченко (47) и Даррен Диц (53), а у хозяев льда шайбы забросили Артем Воронин (18) и Анатолий Никонцев (30).

«Барыс» с 61 очком занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Спартак» расположился на пятой строчке на Западе, имея в активе 50 очков.

В следующем матче красно-белые 5 января сыграют с «Сибирью», а подопечные Андрея Скабелки в тот же день встретятся с «Сочи».