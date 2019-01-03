«Ак Барс» на домашнем льду в овертайме переиграл «Авангард» - Советский спорт
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Хоккей03 января 2019 19:39Источник: «Советский спорт»

«Ак Барс» на домашнем льду в овертайме переиграл «Авангард»

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на домашнем льду в овертайме обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3.

У победителей встречи голами отметились Никита Лямкин (5-я минута), Роб Клинкхаммер (7), Владислав Кара (34) и Иржи Секач (62), забивший в овертайме, а у гостей шайбы забросили Тейлор Бек (8) и Евгений Медведев (38).

«Авангард» с 61 очком занимает второе место в Восточной конференции, а «Ак Барс» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе 68 очков.

В следующем матче казанцы 4 января примут «Салават Юлаев», а подопечные Боба Хартли на следующий день на выезде сыграют с «Нефтехимиком».

#кхл#хк ак барс#хк авангард
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