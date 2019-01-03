«Йокерит» одержал третью победу кряду, обыграв «Сибирь»

Хоккей 03 января 2019 21:56 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» на домашнем льду обыграл «Сибирь» со счетом 4:1.

У победителей встречи голами отметились Алекс Грант (6-я минута), Брайан О’Нилл (32), Никлас Йенсен (33) и Йон Норман (54), а у гостей единственную шайбу забросил Юкка Пельтола (26).

«Йокерит» одержал третью победу кряду и с 64 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Сибирь» расположилась на десятой строчке на Востоке, имея в активе 36 очков.

В следующем матче финны 6 января примут СКА, а новосибирцы днем ранее на выезде сыграют со «Спартаком».