«Йокерит» одержал третью победу кряду, обыграв «Сибирь» - Советский спорт
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Хоккей03 января 2019 21:56Источник: «Советский спорт»

«Йокерит» одержал третью победу кряду, обыграв «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» на домашнем льду обыграл «Сибирь» со счетом 4:1.

У победителей встречи голами отметились Алекс Грант (6-я минута), Брайан О’Нилл (32), Никлас Йенсен (33) и Йон Норман (54), а у гостей единственную шайбу забросил Юкка Пельтола (26).

«Йокерит» одержал третью победу кряду и с 64 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Сибирь» расположилась на десятой строчке на Востоке, имея в активе 36 очков.

В следующем матче финны 6 января примут СКА, а новосибирцы днем ранее на выезде сыграют со «Спартаком».

#кхл#хк йокерит#хк сибирь
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