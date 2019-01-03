Зинэтула Билялетдинов: Очень доволен тем, что мы обыграли «Авангард»

Хоккей 03 января 2019 23:52 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о победе над «Авангардом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Считаю, что матч получился хорошим, хорошим получилось его начало. Немножко испортило игру удаление, в общем-то оно ненужное было, игра после него этого поменялась. Тем не менее, команда играла, я очень доволен тем, что мы выиграли. Будем готовиться к завтрашнему матчу, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

– Почему вы перевели Владимира Ткачева к Джастину Азеведо и Иржи Секачу? Довольны ли вы экспериментом?

– Это не эксперимент, это уже было – Володя играл с ними раньше. Мы считаем, что Азеведо очень тяжело, выполняя роль центрального, играть и в обороне, и в атаке, поэтому постарались развязать Джастину руки. Я считаю, что они играли неплохо сегодня.

– Владислав Кара сыграл всего четыре смены сегодня и забил в первой же. Почему решили выпустить его в тот момент?

– У нас возникла проблема с Алексеем Потаповым, поэтому я был вынужден выпустить Владислава. Он удачно вышел и завершил атаку.