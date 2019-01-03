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Хоккей03 января 2019 23:56Источник: ХК «Ак Барс»

Боб Хартли: У «Ак Барса» было больше игроков для такого матча, потому они победили

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о поражении от «Ак Барса» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю «Ак Барс» с победой. Я снова очень горжусь нашим достижением – у нас выбыло много парней из-за болезни, мы вышли на матч уже в меньшинстве. И несмотря на то, что соперник вел 2:0, мы не бросили играть, отыгрались, выстояли в меньшинстве в начале третьего периода, что точно было ключевым моментом в матче. Он позволил нам остаться в игре и сравнять счет.

В овертайме у «Ак Барса» было больше игроков для такой игры, чем у нас, поэтому они победили, – приводит слова Хартли официальный сайт «Ак Барс».

– Что случилось с теми пятью игроками, которые сегодня не сыграли?
– Надеюсь, они смогут кататься уже в ближайшие дни. Мы все давно в хоккее и понимаем, как это происходит – один заболевает, за ним следуют другие. Мы летаем на самолетах, все время вместе, болезнь оказалась немного заразной. Надеюсь, все быстро закончится, жаль, что это нас коснулось сейчас.

Но отдаю должное игрокам – мы показали характер сегодня. Я давно понял, что матч невозможно выиграть теми, кто вне состава, нужно побеждать теми, кто в заявке. И сегодня парни давали шанс команде, все – от Налимова в воротах до нападающих и защитников. Мы боролись, забили важный гол в большинстве, отработали меньшинство и сражались до конца.

#кхл#хк авангард#хк ак барс#хартли боб
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