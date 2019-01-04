«Миннесота» одержала победу в Торонто, дважды уступая по ходу встречи

Хоккей 04 января 2019 00:48 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду уступил «Миннесоте» со счетом 3:4.

У победителей встречи голами отметились Чарли Койл (9-я минута), Микко Койву (25), Джаред Сперджен (29), Зак Паризе (44), а у хозяев льда две шайбы забросил Милчелл Марнер (7-я секунда, 5-я минута) и единожды отличился Вильям Нюландер (28).

«Миннесота» с 41 очком занимает десятое место в Западной конференции, а «Торонто» расположился на второй строчке на Востоке, имея в активе 54 очка.

В следующем матче «Мэйпл Лифс» 6 января примут «Ванкувер», а «Уайлд» днем ранее на выезде сыграют с «Оттавой».