«Миннесота» одержала победу в Торонто, дважды уступая по ходу встречи - Советский спорт
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Хоккей04 января 2019 00:48Источник: «Советский спорт»

«Миннесота» одержала победу в Торонто, дважды уступая по ходу встречи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду уступил «Миннесоте» со счетом 3:4.

У победителей встречи голами отметились Чарли Койл (9-я минута), Микко Койву (25), Джаред Сперджен (29), Зак Паризе (44), а у хозяев льда две шайбы забросил Милчелл Марнер (7-я секунда, 5-я минута) и единожды отличился Вильям Нюландер (28).

«Миннесота» с 41 очком занимает десятое место в Западной конференции, а «Торонто» расположился на второй строчке на Востоке, имея в активе 54 очка.

В следующем матче «Мэйпл Лифс» 6 января примут «Ванкувер», а «Уайлд» днем ранее на выезде сыграют с «Оттавой».

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