«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», Овечкин забил 30-й гол в сезоне

Капитан «столичных» прервал серию из шести матчей без голов.
«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ, проиграв в гостях «Сент-Луису» (2:5).
На 16-й минуте капитан «столичных» Александр Овечкин прервал личную серию из шести матчей без голов и забросил 30-ю шайбу в сезоне.
Таким образом, 33-летний российский нападающий стал вторым игроком в истории НХЛ, забивавшим как минимум 30 голов в своих первых 14 сезонах в лиге. Ранее это удалось только Майку Гартнеру, у которого 15 сезонов с 30 шайбами за «Вашингтон», «Миннесоту», «Рейнджерс» и «Торонто».
Впрочем, гол лучшего снайпера сезона не помог «Вашингтону». В следующих двух периодах «Сент-Луис» по два раза поражал ворота гостей и оформил победу. Одна голевая передача на счету форварда Ивана Барбашева.
Несмотря на поражение, «Вашингтон» продолжает лидировать в Столичном дивизионе. А «Сент-Луис» остается на последнем месте в Центральном дивизионе.
В своих следующих матчах 4 января «Вашингтон» сыграет в гостях с «Далласом», а 5 января «Сент-Луис» примет «Айлендерс».
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Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» – «Вашингтон» – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы: Томас, 5. Парайко, 33. Сундквист (Барбашев), 27. Пьетранжело, 46. Бозак, 52 – Овечкин, 16. Коннолли, 24.