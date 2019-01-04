«Каролина» продлила серию поражений «Филадельфии» до пяти матчей

Хоккей 04 января 2019 07:33 Автор: Липкин Антон

Терявяйнен сделал дубль и результативную передачу.

«Каролина» выиграла у «Филадельфии» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ, продлив серию поражений «летчиков» до пяти матчей.

Первой звездой игры стал форвард «ураганов» Теуво Терявяйнен. На счету 24-летнего финна два гола и результативная передача.

Второй звездой матча назван капитан «Филадельфии» Клод Жиру, дважды ассистировавший партнерам.

Кроме того, в тройку лучших игроков вошел еще один финн из «Каролины» – Себастьян Ахо, также сделавший две голевые передачи.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников заработал два малых штрафа, сделал два броска по воротам и провел два силовых приема. У защитника «Филадельфии» Ивана Проворова один бросок, два силовых приема, два блока и показатель полезности «–2».

«Каролина» занимает шестое место в Столичном дивизионе и отстает от зоны wild card на Востоке на десять очков. «Филадельфия» остается последней в этом же дивизионе.

В своих следующих матчах 4 января «Каролина» примет «Коламбус», а 5 января «Филадельфия» сыграет дома с «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Каролина» – 3:5 (0:0, 0:3, 3:2)

Голы: Симмондс, 47. Кутюрье, 48. ван Римсдайк, 51 – Хэмилтон, 22. Уильямс, 24. Терявяйнен, 38, 56. Фогеле, 46.