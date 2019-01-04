«Айлендерс» обыграли «Чикаго» и продлили победную серию до пяти матчей - Советский спорт
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Хоккей04 января 2019 08:03Автор: Липкин Антон

«Айлендерс» обыграли «Чикаго» и продлили победную серию до пяти матчей

Дубль оформил Барзэл.

«Айлендерс» одержали победу над «Чикаго» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Обе шайбы в составе «островитян» в основное время забросил форвард Мэтью Барзэл, а победу команде в овертайме принес защитник Девон Тэйвс, забивший свой первый гол в НХЛ.

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов отметился одним броском по воротам и завершил игру с показателем полезности «–1».

«Айлендерс» остаются на четвертом месте в Столичном дивизионе, от зоны плей-офф команду отделяет одно очко. «Чикаго» идет шестым в Центральном дивизионе.

В своих следующих матчах 5 января «Айлендерс» сыграют в гостях с «Сент-Луисом», а 6 января «Чикаго» – с «Питтсбургом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Чикаго» – 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Барзэл, 7, 39. Дев. Тэйвс, 62 – Кагун, 4. Кейн, 46.

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