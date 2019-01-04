33 сэйва Прайса помогли «Монреалю» всухую обыграть «Ванкувер»

Хоккей 04 января 2019 08:14 Автор: Липкин Антон

У «Кэнакс» травму получил Петтерссон.

«Монреаль» нанес поражение «Ванкуверу» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком стал голкипер «канадцев» Кэри Прайс, для которого этот матч стал первым с 22 декабря. На его счету 33 отраженных броска и вторая в сезоне игра «на ноль».

Голами в ворота «касаток» отметились защитник Джорди Бенн и форвард Джонатан Друэн.

Отметим, что форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон получил травму во втором периоде и больше не появлялся на льду. Его партнер Николай Голдобин остался в запасе.

«Монреаль» занимает второе место в зоне wild card на Востоке, а «Ванкувер» отстает на одно очко от зоны плей-офф на Западе.

В своих следующих матчах 5 января «Монреаль» примет «Нэшвилл», а «Ванкувер» сыграет в гостях с «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» – «Ванкувер» – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Бенн, 12. Друэн, 29.