Четыре очка Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Лос-Анджелес»

Хоккей 04 января 2019 09:28 Автор: Липкин Антон

Российский форвард преодолел отметку в 400 очков в НХЛ.

«Тампа-Бэй» нанесла поражение «Лос-Анджелесу» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и продлила свою победную серию до семи матчей.

Лучшим игроком стал форвард «молний» Никита Кучеров. На седьмой минуте он забил 20-й гол в сезоне и набрал 400-е очко за карьеру в НХЛ. После этого он еще трижды ассистировал партнерам.

Кучеров набирает больше одного очка за игру в седьмом матче подряд. Всего же его результативная серия теперь составляет 12 матчей. Теперь на его счету 69 (20+49) очков, и он упрочил свое лидерство в списках лучших бомбардиров и ассистентов сезона.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков и одержал 16-ю победу в сезоне. Еще один российский легионер «молний» – защитник Михаил Сергачев – заработал четыре минуты штрафа, нанес два броска, провел один силовой прием и завершил игру с показателем полезности «+1».

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на льду 17 минут 42 секунды, нанес два броска и заблокировал один бросок соперника. Его партнер – Никита Щербак – за 13 минут 15 секунд провел три силовых приема, нанес один бросок и сделал один блок и завершил игру с показателем полезности «–2».

«Тампа-Бэй» продолжает лидировать во всей лиге, опережая «Калгари» на 12 очков. «Лос-Анджелес», наоборот, остается худшей командой сезона.

В своих следующих матчах 5 января «Тампа-Бэй» сыграет в гостях с «Сан-Хосе», а «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» – «Тампа-Бэй» – 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Голы: Вагнер, 28. Даути, 58 – Кучеров, 7. Пойнт (Кучеров), 8. Кэллахан, 15. Макдона (Кучеров), 21. Стэмкос (Кучеров), 38. Жозеф, 51.