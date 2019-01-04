Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ

Хоккей 04 января 2019 11:04 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский форвард набрал четыре очка в матче с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой четверга в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (6:2) 25-летний российский нападающий забил свой 20-й гол в сезоне, при этом набрав 400-е очко за карьеру в НХЛ, после чего еще трижды ассистировал партнерам. Теперь на счету Кучерова 69 (20+49) очков в 41 матче.

Первой звездой дня назван голкипер «Монреаля» Кэри Прайс. 31-летний канадец отразил все 33 броска в матче с «Ванкувером» (2:0), второй раз в сезоне сыграв «на ноль».

А третьей звездой стал форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен. У 24-летнего финна два гола и результативная передача в матче с «Филадельфией» (5:3).