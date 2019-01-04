Овечкин повторил свою самую продолжительную серию без пропущенных матчей - Советский спорт
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Хоккей04 января 2019 12:36Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Овечкин повторил свою самую продолжительную серию без пропущенных матчей

Капитан «Вашингтона» сыграл в 203-м матче команды подряд.

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:5) стал для форварда «Вашингтона» Александра Овечкина 203-м подряд, сообщает официальный сайт НХЛ.

Таким образом, он повторил свою самую продолжительную серию в НХЛ без пропущенных матчей, которая длилась с 3 февраля 2006 года по 25 октября 2008 года.

На данный момент Овечкин не пропустил ни одной игры «Вашингтона», начиная с матча с «Питтсбургом» (13 октября 2016 года).

Напомним, в игре с «Сент-Луисом» 33-летний российский нападающий забил свой 30-й гол в сезоне, став лишь вторым игроком в истории НХЛ после Майка Гартнера, кому удавалось забрасывать как минимум 30 шайб в первых 14 сезонах в лиге.

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