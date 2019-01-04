Подколзин занял третье место в преддрафтовом рейтинге от Независимой скаутской организации - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей04 января 2019 12:51Источник: ISS HockeyАвтор: Липкин Антон

Подколзин занял третье место в преддрафтовом рейтинге от Независимой скаутской организации

Впереди только Хьюз и Какко.

Форвард СКА и молодежной сборной России Василий Подколзин занял третье место в январской версии рейтинга игроков для драфта 2019 года по версии ISS (Независимой скаутской службы).

Впереди 17-летнего российского нападающего только Джек Хьюз, выступающий за юниорскую сборную США, и финн Каапо Какко из ТПС.

В нынешнем сезоне на счету Подколзина 7 (5+2) очков в десяти матчах за «СКА-1946» в МХЛ, один гол в семи матчах за «СКА-Неву» в ВХЛ, а также одна игра за СКА в КХЛ.

Кроме того, он набрал 15 (10+5) в восьми матчах за юниорскую сборную России.

В топ-31 рейтинга также вошли еще два представителя России: Илья Николаев из «Локо» и Артур Калиев из «Гамильтона» (OHL).

Напомним, 5 января в 0:00 (мск) молодежная сборная России с Подколзиным в составе начнет матч ½ финала чемпионата мира со сборной США, за которую выступает Хьюз.

Драфт НХЛ в этом году пройдет 21-22 июня в Ванкувере.

#нхл#Драфт НХЛ#кхл#хк ска#вхл#хк ска-нева#МХЛ#хк ска-1946#подколзин василий#хьюз джек#какко каапо
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта