Александр Овечкин: Приятно оказаться в компании Гартнера, но впереди у меня еще долгая карьера - Советский спорт
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Хоккей04 января 2019 13:11Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Александр Овечкин: Приятно оказаться в компании Гартнера, но впереди у меня еще долгая карьера

Капитан «столичных» в 14-м подряд сезоне НХЛ забил 30 голов.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, что забросил 30-ю шайбу в своем 14-м сезоне с начала карьеры в НХЛ, повторив тем самым достижение Майка Гартнера.

«Приятно оказаться в компании Гартнера, но впереди у меня еще долгая карьера», – приводит слова 33-летнего российского нападающего официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (5:2) Овечкин прервал серию из шести игр без заброшенных шайб. Он продолжает лидировать в списке лучших снайперов сезона.

Отметим, что Гартнер забивал как минимум 30 голов в своих первых 15 сезонах в лиге, когда он выступал за «Вашингтон», «Миннесоту», «Рейнджерс» и «Торонто».

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