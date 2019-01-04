Тодд Рирден: То, как забивает Овечкин, большинство повторить не сможет

Хоккей 04 января 2019 13:40 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Капитан «столичных» забросил 30-ю шайбу в сезоне.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина, который забил 30-й гол в своем 14-м сезоне с начала карьеры в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (2:5) 33-летний российский нападающий прервал серию из шести игр без голов.

«Удивляет и впечатляет то, что он делает, – приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ. – Он элитный снайпер. Нам повезло, что он играет за нас. Лиге тоже повезло, что у нее есть такой игрок – талант поколения.

Забить 30 голов в этом году – это значимое достижение с учетом того, что прошлый сезон получился длинным, а он сам стал на год старше. Но он по-прежнему делает феноменальные вещи. То, как он забивает, большинство повторит не сможет».

Напомним, Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, кто забивал как минимум 30 голов в первых 14 сезонах с начала карьеры в лиге. Ранее это удалось только Майку Гартнеру, у которого 15 таких сезонов.