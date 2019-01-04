"Северсталь" переиграла "Слован"

Хоккей 04 января 2019 19:58 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

«Северсталь» обыграла «Слован» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Подопечные Андрея Разина открыли счет в середине второго периода (34-я минута) благодаря голу Юрия Трубачева в большинстве. Череповецкий клуб укрепил преимущество в третьем игровом отрезке стараниями Владислава Кодолы (51-я), реализовавшего численный перевес. Голкипер хозяев Доминик Фурх отыграл на ноль.

"Северсталь" замыкает турнирную таблицу Западной конференции (12-е место), "Слован" идет на 11-м месте.

8 января команда Андрея Разина встретится с рижским «Динамо», а «Слован» 6-го числа будет гостить у «Локомотива» в Ярославле.