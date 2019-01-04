Шайбы Плотникова и Прохоркина принесли победу СКА в матче с минским «Динамо» - Советский спорт
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Хоккей04 января 2019 21:56Источник: «Советский спорт»

Шайбы Плотникова и Прохоркина принесли победу СКА в матче с минским «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на выезде переиграл минское «Динамо» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Сергей Плотников и Николай Прохоркин, забросившие шайбы на первой и 16-й минутах третьего периода.

СКА одержал четвертую победу кряду и с 70 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на десятой строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 6 января на выезде сыграют с «Йокеритом», а минчане в тот же день примут ЦСКА.

#кхл#хк ска#хк динамо минск
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