Зинэтула Билялетдинов: Ребята – молодцы, в игре с «Салаватом» сработали здорово

Хоккей 05 января 2019 00:18 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о победе над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Команда весь матч играла очень здорово, на хорошем эмоциональном подъеме, выполняла то, что мы говорили перед игрой. Задание было выполнено, ребята – молодцы, сработали очень здорово.

– Радель Фазлеев неделю назад подписал контракт с «Ак Барсом». Вы видите его в первой команде?

– Я пока вообще его не видел.

– Планируете привлекать его к работе в «Ак Барсе»?

– Нужно сначала посмотреть на него, а потом решим.

– За счет чего вам удается третий раз подряд обыгрывать «Салават Юлаев»?

– Все игры разные. Хорошо, что мы выигрываем, стабильность в этих матчах есть, это главное. Мы эту команду разбираем, как я уже сказал, игроки выполнили то, что мы запланировали, это приносит результат.