Николай Цулыгин: Старались, бились, но чего-то не хватило, будем учиться

Хоккей 05 января 2019 00:27 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин – о поражении от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю «Ак Барс» с победой. По нашей игре скажу, что мы очень хорошо начали, в первом периоде владели шайбой, владели инициативой. Но, к сожалению, заигрались – получили контратаку и пропустили гол, – приводит слова Цулыгина официальный сайт «Ак Барса».

– Потом в меньшинстве пропустили, и после этого «Ак Барс» очень здорово сыграл по счету. Мы пытались переломить, сыграть активно, получилось выиграть третий период по броскам, но больших дивидендов это не принесло – забили всего один гол. Старались, бились, чего-то не хватило, будем учиться и в будущем попробуем выиграть.

– «Салават Юлаев» получил много удалений – остается ли проблема с дисциплиной у команды?

– Она не остается, ее нет. Иногда кто-то переигрывает, еще что-то на усмотрение судей, но проблемы с дисциплиной в команде нет.

– С дерби есть проблема? Вы проиграли третий матч с «Ак Барсом» в сезоне.

– С проигрышами «Ак Барсу» есть проблема.