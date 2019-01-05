Станислав Галиев: Выкладываемся в каждой игре как в последней

Хоккей 05 января 2019 01:23 Источник: ХК «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев – о победе над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжело было в головах играть второй день подряд.Но вышли на раскатку, пробежались быстренько, и все стало нормально. Знали, что принципиальный соперник, будет непростая игра. Сегодня вышли, все настроились, отыграли дисциплинированно, все выкладывались. Спасибо нашим болельщикам за такую поддержку.

– Сегодня забили гол. Насколько это добавит положительных эмоций в дальнейшем?

– Очень старался забросить, многое не получалось. Но тут спасибо Данису Зарипову за такой пас, грех было не попасть.

– «Ак Барс» побеждает в третьем «Зеленом дерби» сезона. Это «Салават Юлаев» так сдал или просто стечение обстоятельств?

– Это, наверное, не ко мне уже вопрос. Мы играем в свой хоккей, стараемся на 100 процентов придерживаться нашей тактики и выкладываемся в каждой игре как в последней.