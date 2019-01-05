Виталий Кравцов: Были в шаге от своей мечты

Хоккей 05 января 2019 07:37 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Липкин Антон

Россия проиграла США в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Форвард молодежной сборной России Виталий Кравцов рассказал о своих чувствах после поражения от США (1:2) в полуфинале чемпионата мира в Ванкувере.

«Опустошены после этой игры, – приводит слова Кравцова официальный сайт Федерации хоккея России. – Но завтра последний матч на турнире. Будем отдаваться полностью, играть за Россию.

Готовились только к победе, были в шаге от своей мечты. Не хватило везения где-то. Где-то я мог забивать – сравнивать счет. Играли хорошо, ребята молодцы. Но сегодня хоккейный бог не за нас».

Напомним, единственную шайбу в составе сборной России в этом матче забросил при счете 0:2 форвард Григорий Денисенко.

В ночь на воскресенье в матче за третье место Россия сыграет со Швейцарией. Начало – 0:00 (мск).