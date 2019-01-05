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Хоккей05 января 2019 07:42Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Липкин Антон

Клим Костин: Незасчитанный гол надломил нас

Молодежная сборная России проиграла США и сыграет за бронзу чемпионата мира.

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин высказался о поражении от США (1:2) в полуфинале чемпионата мира в Ванкувере.

«Что внутри сейчас? Пустота, – приводит слова Костина официальный сайт Федерации хоккея России. – Я думаю, что незасчитанный гол надломил нас. Давили всю игру. Но мы команда и соберемся к завтрашнему матчу».

Напомним, единственную шайбу в составе сборной России в этом матче забросил при счете 0:2 форвард Григорий Денисенко.

В матче за третье место в ночь на воскресенье Россия сыграет со Швейцарией, которая во втором полуфинале крупно проиграла Финляндии (1:6). Начало игры – 0:00 (мск).

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