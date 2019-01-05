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Хоккей05 января 2019 07:51Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Липкин Антон

Василий Подколзин: Играли лучше американцев

Россия проиграла США в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Форвард молодежной сборной России Василий Подколзин прокомментировал игру команды в полуфинале чемпионата мира с США (1:2) в Ванкувере.

«Играли лучше соперника, но проиграли матч, – приводит слова Подколзина официальный сайт Федерации хоккея России. – Восстановиться эмоционально сейчас будет тяжело, но мы сделаем это.

Мы могли сравнивать. Пропустили ненужные голы из-за своих ошибок. Где-то не повезло, немного не хватило мастерства, где-то подтащил вратарь США. Нужно забыть поскорее об этом и готовиться к завтрашнему матчу.

Что сказал тренер? Что завтра важная игра и ее надо выигрывать. Тяжело сейчас говорить. Все парни могут друг другу смотреть в глаза – бились до последнего».

Напомним, при счете 0:2 единственный гол в составе сборной России в этом матче забил форвард Григорий Денисенко.

В ночь на воскресенье Россия сыграет в матче за третье место со Швейцарией, которая во втором полуфинале крупно проиграла Финляндии (1:6). Начало игры – 0:00 (мск).

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