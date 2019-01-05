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Хоккей05 января 2019 08:35Автор: Липкин Антон

Гол Панарина не помог «Коламбусу» в матче с «Каролиной»

Бобровский был заменен во втором периоде.

«Каролина» нанесла поражение «Коламбусу» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во втором периоде вторую шайбу «голубых жакетов» забросил форвард Артемий Панарин, у которого теперь 44 (13+31) очка в 38 матчах сезона. А перед этим при счете 0:3 был заменен голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, отразивший за 28 минут 13 из 16 бросков соперника.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на площадке 13 минут 18 секунд и за это время отметился одним силовым приемом и одним блоком.

«Каролина» одержала третью победу подряд и отстает от занимающего третье место в Столичном дивизионе «Коламбуса» на восемь очков.

В своих следующих матчах 5 января «Коламбус» сыграет в гостях с «Флоридой», а 6 января «Каролина» – с «Оттавой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Коламбус» – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Ферланд, 6. Хэмилтон, 7. Маккегг, 27. Ахо, 60 – Бьоркстранд, 36. Панарин, 37.

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