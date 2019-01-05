«Детройт» одержал волевую победу над «Нэшвиллом», прервав серию из шести поражений - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей05 января 2019 08:48Автор: Липкин Антон

«Детройт» одержал волевую победу над «Нэшвиллом», прервав серию из шести поражений

Победный гол забил Ларкин.

«Детройт» выиграл у «Нэшвилла» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ и прервал серию из шести поражений подряд.

По ходу матча «хищники» вели со счетом 2:0, но в концовке третьего периода именно они ушли от поражения в основное время и перевели игру в овертайм.

Первой звездой был признан форвард Дилан Ларкин, забросивший решающую шайбу за 26 секунд до конца дополнительного времени.

Второй звездой стал голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, отразивший 35 из 39 бросков «Детройта». Третьей – форвард «красных крыльев» Тайлер Бертуции, на счету которого третий гол команды.

«Детройт» занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе, а «Нэшвилл» упустил шанс опередить «Виннипег» и остается вторым в Центральном дивизионе.

В своих следующих матчах 5 января «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Монреалем», а 6 января «Детройт» примет «Вашингтон».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Нэшвилл» – 4:3 OT (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Атанасиу, 25. Ванек, 34. Бертуцци, 52. Ларкин, 65 – Саббэн, 18. Смит, 24. Джохансен, 59.

#нхл#хк детройт ред уингз#хк нэшвилл предаторз#ларкин дилан#ринне пекка#бертуцци тайлер
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта