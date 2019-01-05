«Детройт» одержал волевую победу над «Нэшвиллом», прервав серию из шести поражений

Хоккей 05 января 2019 08:48 Автор: Липкин Антон

Победный гол забил Ларкин.

«Детройт» выиграл у «Нэшвилла» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ и прервал серию из шести поражений подряд.

По ходу матча «хищники» вели со счетом 2:0, но в концовке третьего периода именно они ушли от поражения в основное время и перевели игру в овертайм.

Первой звездой был признан форвард Дилан Ларкин, забросивший решающую шайбу за 26 секунд до конца дополнительного времени.

Второй звездой стал голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, отразивший 35 из 39 бросков «Детройта». Третьей – форвард «красных крыльев» Тайлер Бертуции, на счету которого третий гол команды.

«Детройт» занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе, а «Нэшвилл» упустил шанс опередить «Виннипег» и остается вторым в Центральном дивизионе.

В своих следующих матчах 5 января «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Монреалем», а 6 января «Детройт» примет «Вашингтон».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Нэшвилл» – 4:3 OT (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Атанасиу, 25. Ванек, 34. Бертуцци, 52. Ларкин, 65 – Саббэн, 18. Смит, 24. Джохансен, 59.