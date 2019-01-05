«Нью-Джерси» по буллитам победил «Аризону»

Хоккей 05 января 2019 09:37 Автор: Липкин Антон

Решающей стала попытка Стэффорда.

«Нью-Джерси» выиграл у «Аризоны» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард Дрю Стэффорд, буллит которого принес «Девилз» победу. Также в тройку лучших вошли нападающие Кристиан Фишер («Аризона») и Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси»), забросившие по одной шайбе.

Защитник «койотов» Илья Любушкин провел на льду 16 минут 39 секунд, сделал три силовых приема, заблокировал один бросок соперника и завершил игру с показателем полезности «+1». Защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев остался в запасе.

Команды остаются на седьмых местах: «Аризона» – в Тихоокеанском дивизионе, «Нью-Джерси» – в столичном.

В своих следующих матчах 6 января «Аризона» примет «Рейнджерс», а «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Вегасом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Нью-Джерси» – 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гарланд, 17. Фишер, 30 – Хишир, 2. Коулмэн, 37. Стэффорд (ПБ).