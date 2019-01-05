Капитан молодежной сборной России попросил прощения за свое поведение после матча с США (видео) - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 10:10Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Капитан молодежной сборной России попросил прощения за свое поведение после матча с США (видео)

Костин не смог сдержать эмоции на церемонии награждения.

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин принес извинения за свое поведение после полуфинала чемпионата мира с США (1:2) в Ванкувере.

Перед тем как получить приз как одному из трех лучших игроков команды на турнире 19-летний нападающий бросил в сторону шлем, а после вручения ему часов не стал фотографироваться с ними, а отвез их на скамейку сборной России. Услышав неодобрительный гул зрителей в свой адрес, Костин выругался в сторону трибун.

«После того, как я ушел со льда после нашего поражения от США, мне показали видео того, что произошло и как я себя вел. Мне бы хотелось извиниться за это.

Я не отличаюсь от любого американца или канадца. Я очень хотел выиграть для своих партнеров, семьи и страны. Поражение стало очень болезненным и неприятным. Из-за разочарования и боли я вел себя плохо.

Прошу прощения у игроков сборной США, болельщиков в Ванкувере и всех хоккейных болельщиков, которые стали этому свидетелями. Я не должен был так себя вести.

Посмотрев видео, я понял, что не таким образом хочу представлять себя, свою семью и страну. Пожалуйста, примите мои извинения. Клим», – написал Костин в твиттере.

Напомним, в матче за третье место в ночь на воскресенье Россия сыграет со Швейцарией, которая во втором полуфинале крупно проиграла Финляндии (1:6). Начало – 0:00 (мск).

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