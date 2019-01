Капитан молодежной сборной России попросил прощения за свое поведение после матча с США (видео)

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин принес извинения за свое поведение после полуфинала чемпионата мира с США (1:2) в Ванкувере.

Перед тем как получить приз как одному из трех лучших игроков команды на турнире 19-летний нападающий бросил в сторону шлем, а после вручения ему часов не стал фотографироваться с ними, а отвез их на скамейку сборной России. Услышав неодобрительный гул зрителей в свой адрес, Костин выругался в сторону трибун.

Klim Kostin tossed his helmet and then gave his watch for being a top three player to someone off camera. #WJC2019 pic.twitter.com/7EuRwQtAFi