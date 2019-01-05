Главный тренер сборной Швейцарии: Если будем играть, как с финнами, Россия победит нас вполсилы

Хоккей 05 января 2019 11:08 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

Швейцарцы крупно проиграли в полуфинале чемпионата мира.

Главный тренер молодежной сборной Швейцарии по хоккею Кристиан Вольвенд прокомментировал игру команды в полуфинале чемпионата мира с Финляндией (1:6) в Ванкувере.

«У нас был ужасный старт, хуже не придумаешь, – приводит слова Вольвенда «Газета.Ru» со ссылкой на TSN. – Если мы будем так же плохо играть в матче за третье место, особенно в начале, то сборная России сможет выиграть, даже играя вполсилы».

Напомним, к девятой минуте полуфинала швейцарцы пропустили четыре гола, а во втором периоде довели счет до крупного.

Матч за третье место Россия – Швейцария пройдет в Ванкувере в ночь с субботы на воскресенье. Начало – 0:00 (мск).