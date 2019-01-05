Владимир Плющев: Игра Россия – США была достойной, это был маленький финал - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 12:54Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Владимир Плющев: Игра Россия – США была достойной, это был маленький финал

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал полуфинальный матч молодежного чемпионата мира между сборными России и США.

Россия проиграла США в полуфинале молодежного чемпионата мира со счетом 1:2.

«Игра была равной, у наших ребят наших было огромное желание победить, было видно, что они заряжены на игру. К сожалению, в таких матчах побеждает та команда, которая делает меньше ошибок у своих ворот и создает больше моментов у чужих. Американцы забросили на одну шайбу больше. Игра была достойной, это был маленький финал. Команды вышли на финишную прямую с открытым забралом, были достойны друг друга. Сопернику повезло больше», - приводит слова Плющева «Р-Спорт».

В ночь на воскресенье в матче за третье место Россия сыграет со Швейцарией. Начало – 0:00 (мск).

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