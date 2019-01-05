Владислав Третьяк: Костину надо держать удар, такое поведение не красит нашего капитана - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 12:59Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Владислав Третьяк: Костину надо держать удар, такое поведение не красит нашего капитана

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин после поражения от США (1:2) в полуфинале молодежного чемпионата мира выругался в сторону трибун.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поведение Костина.

«Такое поведение любого спортсмена не украшает, а уж тем более – капитана команды. Вспоминаю, как мы играли 70-80-х годах в Северной Америке, нас тоже никто никогда там не любил. Всегда против нас болели, потому что мы сильная команда, а против сильных всегда болеют. Но надо держать удар, такое поведение не красит нашего капитана. Думаю, тренеры пообщаются с ним, сделают какой-то выговор. Понятно, что это эмоции, но надо держать себя в руках. Капитан должен быть примером для других», - приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

Напомним, Перед тем как получить приз как одному из трех лучших игроков команды на турнире 19-летний нападающий бросил в сторону шлем, а после вручения ему часов не стал фотографироваться с ними, а отвез их на скамейку сборной России. Услышав неодобрительный гул зрителей в свой адрес, Костин выругался в сторону трибун.

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