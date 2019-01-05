Владислав Третьяк: В хоккейном мире бронза лучше, чем серебро

Хоккей 05 января 2019 13:28 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал итог полуфинального матча молодежного чемпионата мира между Россией и США (1:2).

«Трагический матч, трагический результат, потому что наша команда рассчитывала на золотые медали. Соперник был достойный, а одной шайбы мало для победы в таких играх, на таких турнирах. Ребята хорошо играли, полностью отдавались игре. Видно, что все сильно переживают, но надо настраиваться на матч за бронзу. В хоккейном мире бронза лучше, чем серебро, потому что ты уезжаешь с победой. Бронза будет достойным результатом для сборной России на таком турнире», - цитирует Третьяка «Р-Спорт».

В ночь на воскресенье в матче за третье место Россия сыграет со Швейцарией. Начало – 0:00 (мск).