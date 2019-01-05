Владислав Третьяк: В хоккейном мире бронза лучше, чем серебро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей05 января 2019 13:28Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Владислав Третьяк: В хоккейном мире бронза лучше, чем серебро

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал итог полуфинального матча молодежного чемпионата мира между Россией и США (1:2).

«Трагический матч, трагический результат, потому что наша команда рассчитывала на золотые медали. Соперник был достойный, а одной шайбы мало для победы в таких играх, на таких турнирах. Ребята хорошо играли, полностью отдавались игре. Видно, что все сильно переживают, но надо настраиваться на матч за бронзу. В хоккейном мире бронза лучше, чем серебро, потому что ты уезжаешь с победой. Бронза будет достойным результатом для сборной России на таком турнире», - цитирует Третьяка «Р-Спорт».

В ночь на воскресенье в матче за третье место Россия сыграет со Швейцарией. Начало – 0:00 (мск).

#третьяк владислав#молодежная сборная россии по хоккею#молодежная сборная сша по хоккею#мчм-2019
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта