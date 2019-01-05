«Магнитка» обыграла «Торпедо» и продлила серию до пяти побед подряд

Хоккей 05 января 2019 17:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Магнитогорске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимал «Торпедо». Матч закончился победой хозяев со счетом 7:3.

В составе победителей хет-трик оформил Сергей Мозякин, дубль на счету Евгения Тимкина. Еще по шайбе забросили Николай Кулемин и Мэтт Эллисон. У «Торпедо» отличились Артем Аляев, Антон Шенфельд и Энди Мили.

«Металлург» после 45 матчей идет на четвертом месте в Восточной конференции. «Торпедо» после 46 игр располагается на седьмой позиции.

В следующем матче клуб из Магнитогорска примет «Адмирал» 7 января. Команда из Нижнего Новгорода в этот же день сыграет с «Нефтехимиком» в гостях.