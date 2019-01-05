Йозеф Яндач: Мы окажем любую помощь, которая будет в наших силах, пострадавшим от взрыва - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 18:17Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Йозеф Яндач: Мы окажем любую помощь, которая будет в наших силах, пострадавшим от взрыва

Главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач подвел итог домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (7:3).

- Мы долго не играли дома, почти три недели. Поэтому хотели эту игру, в той атмосфере, которая была сегодня в Арене, в тишине, сохранить концентрацию. Думаю, что в первом периоде мы дважды отстояли в меньшинстве, это было очень важно для нас, хорошо действовали. Во втором периоде дважды забили сами при игре в большинстве, а в третьем уже контролировали игру. Рады, что первый домашний матч остался за нами.

- Сегодня в Арене «Металлург» матч проходил без шоу-программ, музыки и прочих атрибутов современного хоккейного матча. Атмосфера была во многом гнетущей.
- Это трагедия для всех. В таких случаях всегда тяжело найти слова. Хочется, чтобы ничего такого никогда не случалось нигде в мире. Я могу сказать, что знаю, что команда будет помогать, мы окажем любую помощь, которая будет в наших силах, - приводит слова специалиста пресс-служба команды.

Напомним, что Встреча «Металлурга» и «Торпедо» началась с минуты молчания в память жертв трагедии в Магнитогорске, а команды вышли на лед с траурными повязками.

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