Йозеф Яндач: Мы окажем любую помощь, которая будет в наших силах, пострадавшим от взрыва

Хоккей 05 января 2019 18:17 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач подвел итог домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (7:3).

- Мы долго не играли дома, почти три недели. Поэтому хотели эту игру, в той атмосфере, которая была сегодня в Арене, в тишине, сохранить концентрацию. Думаю, что в первом периоде мы дважды отстояли в меньшинстве, это было очень важно для нас, хорошо действовали. Во втором периоде дважды забили сами при игре в большинстве, а в третьем уже контролировали игру. Рады, что первый домашний матч остался за нами.

- Сегодня в Арене «Металлург» матч проходил без шоу-программ, музыки и прочих атрибутов современного хоккейного матча. Атмосфера была во многом гнетущей.

- Это трагедия для всех. В таких случаях всегда тяжело найти слова. Хочется, чтобы ничего такого никогда не случалось нигде в мире. Я могу сказать, что знаю, что команда будет помогать, мы окажем любую помощь, которая будет в наших силах, - приводит слова специалиста пресс-служба команды.

Напомним, что Встреча «Металлурга» и «Торпедо» началась с минуты молчания в память жертв трагедии в Магнитогорске, а команды вышли на лед с траурными повязками.